Son Mühür- Dördüncü sezonuyla izleyici karşısına çıkan Kızılcık Şerbeti, son dönemde yaşanan ayrılıklarla gündemde. Bugüne kadar toplam 15 oyuncu projeye veda ederken, son olarak Sıla Türkoğlu ve Emrah Altıntoprak ekibe elveda dedi. Ancak iddialar, bu ayrılıkların yalnızca senaryo tercihlerinden kaynaklanmadığını ortaya koyuyor.

‘Öpüşme sahnesi’ tartışması seti gerdi

Yeniçağ’dan Müge Dağıstanlı’nın haberine göre, ilk büyük kriz Sıla Türkoğlu ile eski sevgilisi ve rol arkadaşı Doğukan Güngör arasında yaşandı. Bir dönem aşk yaşayan ikilinin ilişkisi bittikten sonra, Türkoğlu’nun Güngör’le yakınlaşma ve öpüşme sahnelerinde yer almak istemediği öne sürüldü.

Bu esnada Güngör’ün yakın arkadaşı Feyza Civelek, sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Sevgiliyken dünyanın en büyük aşıkları gibi davranıp ayrılınca düşman kesiliyorlar. ‘Rolü oynamam’ diye yapımcıyı arıyorlar."

Güngör’ün bu paylaşımı beğenmesi, gerginliği daha da artırdı. Nisan 2024’te Cannes’daki TV fuarında ikili barıştırılsa da, Civelek dönüşte yaptığı açıklamada “Ben Doğukan’cıyım” diyerek tartışmayı yeniden alevlendirdi. Bu gelişmelerin ardından Türkoğlu’nun ayrılık kararını hızlandırdığı belirtildi. Oyuncu, sezon başında yapım şirketine ayrılmak istediğini iletti ve 14 Kasım’da yayımlanan bölümle diziden ayrıldı.

Hijyen tartışması gündeme bomba gibi düştü

Bir diğer ayrılık krizinin merkezinde ise Emrah Altıntoprak ile rol arkadaşı Feyza Civelek vardı. İddialara göre Altıntoprak, Civelek’in kişisel hijyenine yeterince dikkat etmediğini, bu nedenle ortak sahnelerde ciddi rahatsızlık yaşadığını yapım ekibine bildirdi.

Altıntoprak’ın bu durumu nezaketle dile getirmesine rağmen sonuç alamadığı, bunun üzerine senaryoda kendisine final yazılmasını talep ettiği öne sürüldü. Oyuncu diziden ayrıldıktan sonra Civelek’i sosyal medyada takipten çıkarken, Civelek de rol arkadaşını engelleyip şu açıklamayı yaptı:

"Sevmediğim insanlara böyle yapıyorum, engelliyorum."

Kulislerde konuşulan başka bir iddiaya göre, Feyza Civelek’in senarist Melis Civelek’in kızı olması, sette gerilimi artıran bir diğer unsur. Genç oyuncunun yaşananları sık sık annesine aktardığı, bu nedenle bazı oyuncuların Civelek’ten uzak durmayı tercih ettiği öne sürülüyor.

Dizide daha önce yaşanan başka bir gerginlik de yeniden hatırlatıldı. Geçen yıl, Sibel Taşçıoğlu’nun (Pembe Hanım) ayrılığının arkasında “koltuğa idrar kaçırma” şeklinde bir hijyen krizinin bulunduğu iddia edilmiş, ancak bu söylenti yapım şirketi tarafından kesin bir dille yalanlanmıştı.