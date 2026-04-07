ÖSYM tarafından 1 Mart'ta düzenlenen 2026 MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın ardından sonuçlar 24 Mart'ta belli oldu ve hemen ertesi gün dev tercih maratonu başladı. Sınavdan elde ettikleri puanlarla Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları'nın kapısını aralamak isteyen gençler, hayallerindeki üniformaya kavuşmak için başvuru ekranında son düzenlemelerini yapıyor. Tercih süresini kaçıran veya işlemlerini onaylamayan adayların ikinci seçim aşamalarına kesinlikle çağrılmayacak olması, süreci çok daha hayati bir noktaya taşıdı. Peki, "MSÜ tercihleri uzatılacak mı" ve "2026 MSÜ tercih sonuçları hangi ay belli olacak" diyerek gün sayan adayları önümüzdeki süreçte neler bekliyor?

2026 MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK, SON GÜN HANGİ TARİH?

Milli Savunma Bakanlığı'nın belirlediği resmi takvime göre, 25 Mart'ta başlayan Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercih dönemi nisan ayının son haftasında noktalanıyor. Adayların sistem üzerinden tercih işlemlerini en geç 24 Nisan 2026 Cuma günü saat 23.59'a kadar eksiksiz bir şekilde tamamlaması ve onaylaması şart. Uzmanlar, olası bir sistem yoğunluğuna takılmamak adına adaylara işlemlerini son dakikaya bırakmamalarını tavsiye ediyor.

MSÜ TERCİH İŞLEMLERİ NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

Askeri öğrenci adayları, MSÜ tercih bildirimlerini Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden gerçekleştiriyor. Adaylar, "personeltemin.msb.gov.tr" adresine giriş yaparak kendi TC kimlik numaraları ve şifreleri ile açılan ekrandan Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları sıralamalarını sisteme kaydediyor.

2026 MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adayların listelerini sisteme girmesinin ardından gözler "MSÜ mülakatlarına kimler çağrılacak" sorusunun yanıtı için sonuç ekranına dönecek. Geçtiğimiz yıl mart ayının sonunda başlayan tercih ve yerleştirme işlemlerinin sonuçları, haziran ayının sonlarına doğru kamuoyuna duyurulmuştu. 2026 yılı için de Milli Savunma Bakanlığı'nın benzer bir takvimi işletmesi ve yerleştirme sonuçlarını haziran ayı içerisinde açıklaması bekleniyor.