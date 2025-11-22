Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 9. hafta açılış maçında Mersin Spor Kulübü (MSK), sahasında ağırladığı Karşıyaka’yı 92-87 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı. Servet Tazegül Spor Salonu’nda oynanan mücadele, maç boyunca süren yüksek tempo ve çekişmeyle dikkat çekti.

MAÇ BAŞINDAN SONUNA KADAR ÇEKİŞME HAKİMDİ

Karşılaşmaya Gabriel Olaseni, Koray Çekici, Anthony Cowan Jr., Pako Cruz ve Jack White beşiyle başlayan MSK, ilk çeyreği 22-17 önde tamamladı. İkinci periyotta Karşıyaka’nın agresif oyununa karşılık vererek direncini sürdüren Carettalar, soyunma odasına 41-40 üstünlükle gitmeyi başardı.

SON ÇEYREKTE KONTROLÜ BIRAKMADI

Üçüncü çeyrekte de oyunun kontrolünü elinde tutan Mersin ekibi, final periyoduna 63-57 önde girdi. Taraftarının güçlü desteğini arkasına alan MSK, son bölümde rakibinin öne geçmesine izin vermedi ve parkeden 92-87’lik skorla ayrılarak ligdeki galibiyet özlemine nokta koydu.

MARCH VE OLASENİ MAÇA DAMGA VURDU

MSK’da Ronald March 23 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Gabriel Olaseni 21 sayı, 10 ribaund ve 4 asistlik etkileyici performansıyla karşılaşmanın MVP’si seçildi. Takımın mücadeleci oyunu taraftarlardan büyük alkış aldı.