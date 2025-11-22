Son Mühür/ Merve Turan - UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı’na 2021 yılında katılan İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaşam boyu öğrenme politikalarıyla uluslararası ilgi görmeye devam ediyor. UNESCO’nun stratejik ortaklarından Shanghai Open University (SOU), ileri yaş odaklı öğrenme modellerini yerinde incelemek üzere İzmir’i ziyaret etti. Heyet, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ile bir araya gelerek kentte yürütülen kapsayıcı öğrenme çalışmalarına ilişkin kapsamlı bilgi aldı.

İleri yaş hizmetleri heyetin odağında

SOU heyeti ziyaret kapsamında Sağlıklı Yaş Alma Merkezi, Meslek Fabrikası, Buca Sosyal Yaşam Kampüsü’ndeki huzurevi ve 3. Yaş Üniversitesi’nin devam ettiği Mustafa Necati Kültür Merkezi’ni gezdi. Yaşlı dostu yaklaşımlar, dijital ve kapsayıcı öğrenme modelleri ile yerel yönetim iş birlikleri hakkında sunumlar yapıldı. Heyet, ileri yaşlı yurttaşlarla birebir sohbet ederek onlara Çince “şans” yazılı hediyeler verdi.

Tugay: “Çin ile ortak çalışmalara açığız”

Ziyarette konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, kültürel yakınlığa dikkat çekerek, “Çin’e gitmedim ama bir an önce gitmek istiyorum. Şehircilik anlamında çok başarılı işler yaptıklarını biliyoruz. Aramızdaki mesafe uzak olsa da kültür olarak yakın hissediyoruz. Daha fazla görüşmek, birlikte çalışmak ve karşılıklı projeler geliştirmek isteriz” dedi.

“İzmir’in hizmetlerinden çok şey öğrenebiliriz”

SOU Rektörü Jia Wei ise İzmir’de gördükleri hizmetlerin etkileyici olduğunu belirterek, “İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarını yerinde görmek bizim için çok değerliydi. Türkiye ve Çin ilişkileri yakın. Özellikle yaşlılara yönelik hizmetlerinizden öğrenecek çok şeyimiz var. Çin’de ‘halk için çalışmak’ diye bir söz vardır. Burada bunun başarıyla uygulandığını gördük” ifadelerini kullandı.

“İzmir’in model seçilmesi gurur verici”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Ahmet Soner Emre, UNESCO’nun İzmir’i yaşam boyu öğrenme alanında örnek şehir olarak göstermesinin önemine dikkat çekerek, ileri yaş politikaları kapsamında yürütülen 3. Yaş Üniversitesi, İleri Yaş Eylem Planı, Alzheimer ve Demans Merkezi gibi çalışmaları anlattı. Şanghay’ın yüzde 35 yaşlı nüfusa sahip bir kent olduğunu hatırlatan Emre, “Bu alanda İzmir’in model seçilmesi gurur verici” dedi.

Öğrenen şehir vizyonu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, çocuklardan yaş almış yurttaşlara kadar geniş bir toplumsal yelpazede öğrenmeyi destekleyen hizmetleriyle “Öğrenen Şehir İzmir” vizyonunu güçlendiriyor. Meslek eğitimleri, gençlik programları, tarım okulları, kadın dayanışma merkezleri, müzeler, kütüphaneler ve yaşlı dostu merkezler bu yaklaşımın temel bileşenlerini oluşturuyor.