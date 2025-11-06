Son Mühür- Küresel çapta hisse senedi endeksleri oluşturan ve yöneten önde gelen bir finansal hizmet sağlayıcısı olan MSCI (Morgan Stanley Capital International), ''Small Cap'' endeksinde Türkiye'yle ilgili değişikliğe gittiğini duyurdu.

Tera Yatırım Sosyal Medya ve İçerik Direktörü Hatice Biçer,

''MSCI'nin endeks yeniden değerlendirmesinde "Small Cap" endeksine Türkiye'den 3 şirket eklenirken, 9 şirket endeks dışında kaldı.'' hatırlatmasında bulundu.



Kimler eklendi? Kimler çıkarıldı?



Buna göre endekse eklenenler,

Eczacıbaşı İlaç, Peker GYO, Tera Yatırım Teknoloji Holding.

Çıkarılanlar ise,

Akçansa, Europower Enerji, Girişim Elektrik, Kardemir A, Kocaer Çelik, Lydia Yeşil Enerji, Oba Makarnacılık, Verusa Holding, Vişne Madencilik.

MSCI, tüm değişikliklerin 24 Kasım kapanışından itibaren yapılacağını açıkladı.

Emeklilik ve yatırım fonları gibi kurumsal yatırımcılar açısından MSCI endeksinde yer almak büyük önem taşıyor.

MSCI Türkiye Small Cap Endeksi küçük sermayeli şirketleri kapsayan alt endeks olarak biliniyor.

