Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in enflasyonun yüzde yirmilere düşmemesinin kuraklığa ve zirai dona bağlayan açıklamalarını eleştirdi.

Erhan Adem: İthalat politikaları yerli üreticinin emeğini değersizleştirmektedir

Türkiye’de gıda enflasyonunun sadece doğa olaylarına değil yıllardır süregelen yanlış tarım politikalarının sonucu olduğunun altını çizen CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, “Türkiye’de gıda enflasyonu bugün sadece doğa olaylarının değil, yıllardır süregelen yanlış tarım politikalarının bir sonucudur. Sayın Bakan, enflasyonun gerekçesini ‘don’ ve ‘kuraklık’ gibi mevsimsel olaylarda ararken, üretici sahada can çekişmektedir.

Bugün Niğdeli patates çiftçisi geçen yıl olduğu gibi ürününü 5 TL’den satmak zorundadır. Oysa patatesin üretim maliyeti 9 TL’yi aşmıştır. Yani çiftçimiz iki yıldır her hasatta zarar etmektedir. Bu tablo yalnızca patateste değil, buğdaydan soğana, süt ürünlerinden yem bitkilerine kadar hemen her kalemde benzer biçimde yaşanmaktadır. Üretici zarar ederken tüketici de pazarda temel gıdaya erişememektedir. Gıda fiyatları katlanırken, çiftçimizin alın terinin karşılığını alamaması, Türkiye’yi hem üretimde hem de gıda güvenliğinde kırılgan hale getirmiştir.

Bir yılı aşkın süredir Avrupa’da birinci, dünyada dördüncü sırada olduğumuz gıda enflasyonu sıralaması, bunun açık kanıtıdır. Bu tabloyu doğa olaylarıyla açıklamak, yapısal sorunları perdelemeye çalışmaktır. Gerçekler ortadadır: Tarımsal üretim planlaması yapılmamaktadır. Girdi maliyetleri kontrol altına alınamamıştır. Mazot, gübre, yem ve enerji fiyatları üreticiyi üretimden uzaklaştırmaktadır. Tarımsal destekler yetersiz, ödemeler gecikmelidir. İthalat politikaları yerli üreticinin emeğini değersizleştirmektedir. Tarımdaki bu krizin nedeni ne don ne kuraklıktır; neden, üretimi desteklemeyen, bilime ve veriye dayanmayan mevcut tarım politikalarıdır.” diye konuştu.

“Ne enflasyon düşer ne de sofraya bereket gelir”

Son olarak, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e çağrıda bulunan CHP’li Adem, şu ifadeleri kullandı: “Sayın Bakan’a çağrımızdır: Gerçeklerden uzak söylemler yerine, üreticinin sesine kulak verin. Niğdeli patates çiftçisinin, Trakyalı buğday üreticisinin, Ege’deki zeytin yetiştiricisinin yaşadığı zorlukları görün.

Bilimsel veriye, planlı üretime ve çiftçiyi yaşatan bir destek sistemine yönelin. Bu ülkenin bereketi, çiftçinin alın terindedir. Çiftçiyi korumadan, üretimi planlamadan, tarımı güçlendirmeden ne enflasyon düşer ne de sofraya bereket gelir.”