Son Mühür/ Osman Günden- Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü için hazırladığı özel videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı.

“Türk milleti asırlardır şanla yoğruldu”

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler yer aldı: “Asırlar boyunca şanla yoğurulan Türk milleti, bu kutlu günde adını tarihe altın harflerle yazdırdığı büyük bir zafer kazandı. 30 Ağustos Zafer Bayramımız ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günümüz kutlu olsun.”

“Köklü tarihin kahraman ordusu”

MSB, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin geçmişten bugüne taşıdığı güce dikkat çekerek, ordunun vatanın bağımsızlığı ve milletin güvenliği için kararlılıkla görevini sürdürdüğünü vurguladı.

Açıklamada, “Köklü tarihimizin kahraman ordusu Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, dün olduğu gibi bugün de gücüne güç katarak vatanımızın bağımsızlığı, milletimizin huzur ve güvenliği için görevini azim ve kararlılıkla sürdürüyor” denildi.

"Minnet ve saygıyla anıyoruz"

Paylaşımda ayrıca, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Millî Mücadele kahramanlarına, şehitlere ve vefat eden gazilere rahmet ve minnet duyguları dile getirildi.

Mesajda şu ifadeler yer aldı: “Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Milli Mücadele kahramanlarımızı, şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; hayattaki gazilerimize sağlıklı, mutlu ve uzun ömürler diliyoruz.”