UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Kapadokya’da, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla sıcak hava balonları Türk bayraklarıyla uçuş yaptı. Yerli ve yabancı turistlerin peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri gökyüzünden izlediği uçuşlar, gün doğumunda başladı.

Balonlara bayraklar asıldı

Nevşehir’in Göreme beldesindeki kalkış alanında balon sepetlerine görevliler tarafından Türk bayrakları asıldı. Balon pilotu Ahmet Başyiğit, “Türk bayraklarımızı balonlarımıza astık. Tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Bu özel günlerde onları hatırlamaktan kıvanç duyuyoruz” dedi.

1 saatlik görsel şölen

Tura katılan turistlerin yerlerini almasının ardından balonlar peş peşe gökyüzüne yükseldi. Yaklaşık 1 saat süren uçuşlarda katılımcılar, Kapadokya’nın eşsiz manzarasını Türk bayraklarının gururuyla izleme fırsatı buldu.