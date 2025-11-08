Son Mühür- İzmir’in Tire ilçesinde yaşanan olayda, baş dönmesi şikayetiyle hastaneye giden üç çocuk annesi Esra Akgüneş, iddiaya göre MR cihazında yaklaşık bir saat unutuldu. Fenalaşarak kendi çabasıyla cihazdan çıkan Akgüneş sorumlular hakkında işlem başlatılmasını istedi.

BİR SAAT MR CİHAZINDA UNUTULDU

Tire Devlet Hastanesi’ne baş dönmesi şikayetiyle başvuran Esra Akgüneş, doktorun yönlendirmesiyle MR çekimine alındı. İddiaya göre Akgüneş, çekim sırasında sağlık personeli tarafından yaklaşık bir saat boyunca cihazda unutuldu.

Uzun süre kimsenin ilgilenmemesi üzerine kendi çabasıyla cihazdan çıkan Akgüneş, büyük panik yaşadı. Olay sonrası konuşan Akgüneş, “Vertigo şikayetiyle geldim. 15 dakika sürecek dedikleri MR’da bir saate yakın kaldım. Unutulduğumu anladığımda dehşete düştüm. Panikten kalp krizi geçirip ölseydim kim hesap verecekti? Sorumlular hakkında şikayetçiyim” diyerek tepkisini dile getirdi.

CHP’Lİ KILIÇ: “MANYETİK REZONANS DEĞİL, BÜROKRATİK REZONANS!”

Olayın ardından CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, sosyal medya hesabından sağlık sistemini eleştiren bir paylaşımda bulundu.

Kılıç açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“İzmir Tire Devlet Hastanesi’nde bir kadın MR cihazında unutuluyor, bir saatten fazla içeride kalıyor ve kendi imkanıyla çıkıyor.Türkiye’de sağlık sistemi: doktor yok, randevu yok ama uzun uzadıya bekleyişler var, “unutulma riski” var. Bir saat MR’da unutulmak… Gerçekten “manyetik rezonans” değil, bürokratik rezonans bu”