Son Mühür- İzmir’de ESHOT Genel Müdürlüğü, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) ara sınavları nedeniyle 596 numaralı Katip Çelebi Üniversitesi – Egekent Aktarma hattının sefer saatlerini güncelledi.

08-09 Kasım 2025 tarihlerinde yapılacak olan sınavlarda öğrencilerin ulaşımda sorun yaşamamaları amacıyla yapılan düzenleme kapsamında, hattın seferleri sınav başlangıç ve bitiş saatlerine göre yeniden planlandı.

ESHOT’tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“08-09 Kasım 2025 tarihlerinde yapılacak olan İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Ara sınavı (vize) sebebiyle hemşehrilerimizin ikametgahlarından sınav merkezlerine ulaşımlarını daha rahat sağlamaları amacıyla; 596 Katip Çelebi Ünv. - Egekent Aktarma hattımız sınav saatlerine uygun olarak siz hemşehrilerimize ulaşım hizmeti verecektir.”

ESHOT, sınav günlerinde öğrencilerin sefer bilgilerini ESHOT mobil uygulaması veya resmî web sitesi üzerinden kontrol etmeleri gerektiğini hatırlattı.

İzmir’de AUZEF öğrencilerine ulaşım kolaylığı sağlayan bu düzenleme, yalnızca 08-09 Kasım tarihlerinde geçerli olacak.