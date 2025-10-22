Galatasaray, altyapı yapılanmasında önemli bir değişikliğe gitti. Sarı-kırmızılı kulüp, Futbol Akademisi Direktörlüğü görevine deneyimli futbol adamı Murat Dizdar’ı getirdi.

Deneyimli futbol adamı

Futbol dünyasında uzun yıllardır görev yapan Murat Dizdar, kariyeri boyunca hem teknik hem de idari kademelerde çeşitli görevler üstlendi.

Dizdar, geçmişte Bucaspor ve Altınordu kulüplerinde sportif direktörlük, Trabzonspor ve Sivasspor’da ise altyapı koordinatörlüğü görevlerinde bulundu.

Son olarak Ümraniyespor’da futbol direktörlüğü görevini yürüten Dizdar, altyapı organizasyonu ve oyuncu gelişimi konusundaki tecrübesiyle tanınıyor.

Galatasaray altyapısında hedef: Sürdürülebilir başarı

Galatasaray yönetimi, son dönemde altyapıya daha fazla yatırım yaparak kulübün uzun vadeli sportif başarısını güçlendirmeyi hedefliyor.

Murat Dizdar’ın atanmasıyla birlikte, sarı-kırmızılı kulübün genç oyuncu yetiştirme modeli yeniden yapılandırılacak.