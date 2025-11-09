Son Mühür- Fenerbahçe’nin büyük umutlarla takımın başına getirdiği Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, 15 ay süren Türkiye serüveninin ardından kulüple yollarını ayırmıştı. Görkemli bir imza töreniyle başlayan dönem, tartışmalar ve hayal kırıklıklarıyla sona ermişti.

Eleştirilerle başlayan gerilim

Mourinho’nun Türkiye kariyeri, sezon başında UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica ile oynanan eşleşme öncesinde yaptığı açıklamalarla gerilimli bir sürece girmişti.

Deneyimli teknik adam, yönetimi hedef alan ifadeleriyle gündem yaratırken, Fenerbahçe’nin elenmesi sonrası camiada tartışmalar büyümüştü.

Yönetim ile yaşanan fikir ayrılıklarının ardından Ali Koç başkanlığındaki yönetim, takımın performansındaki düşüşü de gerekçe göstererek Mourinho ile yolların ayrıldığını resmen duyurmuştu.

Sessiz vedanın ardında yüksek bedel

Türkiye’ye gelişinde binlerce taraftarın tezahüratlarıyla karşılanan Mourinho, ayrılığını ise sessizce gerçekleştirdi. Ancak Portekizli teknik adamın ardından kulübe yüklü bir maddi yük kaldı.

Yönetim, sözleşme feshi kapsamında Mourinho’ya ödenecek tazminat miktarını açıklamadı, ancak deneyimli teknik adamın konaklama masrafları dikkat çekti.

36,5 milyon TL’lik fatura bıraktı

Gazeteci Müge Dağıstanlı Erdoğan’ın haberine göre; Mourinho İstanbul’daki en lüks otellerden biri olan Four Seasons Hotel Bosphorus’ta konakladı.

Ünlü teknik direktörün 15 ay boyunca otelin özel süit odasında kalması, Fenerbahçe’nin kasasından yaklaşık 36,5 milyon TL çıkmasına neden oldu.