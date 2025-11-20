Son Mühür- Sarı lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan bilgilendirmede, bazı kişilerin yöneticilerin adını kullanarak “satış” bahanesiyle taraftarları aradığının tespit edildiği aktarıldı.

Herhangi bir satış faaliyeti bulunmamaktadır

Açıklamada, kulüp ya da yönetim kurulu üyeleri adına telefonla ya da farklı iletişim kanalları üzerinden yürütülen hiçbir satış faaliyetinin bulunmadığı vurgulandı.

Hukuki süreç başlatıldı

Fenerbahçe, dolandırıcılık girişimleriyle ilgili olarak savcılığa ve ilgili makamlara suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

Bu tür aramalara itibar etmeyiniz

Kulüp, üyelerin ve taraftarların şüpheli telefon aramalarına ve benzeri dolandırıcılık girişimlerine kesinlikle itibar etmemesi gerektiğini ifade etti.

Fenerbahçe Spor Kulübü, taraftarlarının güvenliği için gerekli hukuki adımların atıldığını belirterek, camiaya dikkatli olmaları yönünde çağrıda bulundu.