Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu’nda Benfica’ya elenmesinin ardından yollarını ayırdığı Jose Mourinho için İngiltere’den sürpriz bir iddia gündeme geldi.
Football Insider’ın haberine göre, Premier Lig ekibi West Ham United, teknik direktör Graham Potter ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Londra temsilcisinin Mourinho’yu takımın başına getirmesi güçlü bir ihtimal olarak değerlendiriliyor.
"Mourinho, Londra’ya bağlı"
İngiltere’de uzun yıllar scout şefliği yapan Mick Brown, Mourinho iddialarını destekledi. Brown, Portekizli çalıştırıcının Londra’da yaşamayı sevdiğini hatırlatarak şunları söyledi:
-
“Mourinho, West Ham’ın başına geçmek isteyecektir. Orada hâlâ bir evi var, şehre bağlı. Geri dönmesini sağlayacak bir teklif gelirse elbette ilgilenecektir. Bu büyük bir ihtimal.”
Premier Lig’de üç farklı kulüp çalıştırdı
Jose Mourinho, daha önce Premier Lig’de Chelsea, Manchester United ve Tottenham kulüplerinde görev almıştı.