Son Mühür - Opta’nın süper bilgisayarları UEFA Avrupa Ligi’ni 10 bin kez simüle etti ve Fenerbahçe’nin tur ve şampiyonluk ihtimalleri ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin final ve kupayı kazanma şansları düşük kalırken, çeyrek finale kalma olasılığı daha yüksek görünüyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin karşılaşacağı takımlar arasında Aston Villa, Dinamo Zagreb, Ferencváros, Viktoria Plzen, Nice, FCSB, Stuttgart ve Brann yer alıyor.

İşte Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimali

Çeyrek finale çıkma ihtimali: %28.3

Yarı finale yükselme ihtimali: %12.6

Final oynama ihtimali: %5

Kupayı kazanma ihtimali: %2.1

Kaçıncı favori?

Bu oranlarla birlikte sarı-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Ligi’nde 11. sıradaki favori konumunda yer aldı.