Son Mühür - Fenerbahçe’de kulübün geleceğini belirleyecek kritik gelişmeler yaşanıyor. Yönetim, bugün saat 15.00’te acil bir toplantı gerçekleştirme kararı aldı. Sarı-lacivertli camiada tüm dikkatler, saat 15.00’te başlayacak olan yönetim kurulu toplantısına yöneldi.

Gündemde hangi konular var?

Kulüp kaynaklarından edinilen bilgilere göre, toplantının en önemli gündem maddeleri arasında yaklaşan seçim süreci ve teknik direktör meselesi bulunuyor. Fenerbahçe yönetimi, bu iki kritik konuda stratejisini belirlemeyi amaçlıyor. Ayrıca, kulübün sportif ve idari geleceğini şekillendirecek kararların bu toplantıda alınması bekleniyor.

Teknik direktör adayları belli oldu

İsmail Kartal: Fenerbahçe’yi daha önce iki dönem çalıştırmış, camiayla güçlü bağları olan deneyimli bir teknik direktör.



Aykut Kocaman: Kulübün efsane isimlerinden biri olarak, tekrar göreve gelme ihtimali gündemde.



Volkan Demirel: Eski kaptan ve teknik direktörlük kariyerinde yükselişte olan bir isim.



Nuri Şahin: Genç yaşına rağmen modern futbol anlayışıyla öne çıkan teknik adam.



Abdullah Avcı: Deneyimli bir teknik direktör olarak, yerli alternatifler arasında yer alıyor.



Luciano Spalletti: Son olarak İtalya Milli Takımı’nı çalıştıran ve şu anda boşta olan bir teknik direktör.



Ange Postecoglou: Tottenham’dan ayrıldıktan sonra Fenerbahçe ile görüşmeler yaptığı belirtiliyor.



Roger Schmidt: Sportif direktör Devin Özek tarafından önerilen Alman teknik adam.



Edin Terzic: Borussia Dortmund’un eski teknik direktörü, genç ve dinamik bir profil.



Sebastian Hoeness: Stuttgart’ı Şampiyonlar Ligi’ne taşıyan genç teknik adam, Devin Özek’in önerdiği bir diğer aday.

Vincenzo Montella: Türkiye’deki tecrübeleriyle bilinen İtalyan teknik direktör.