Paylaşımda şu sözlere yer verildi:

"Bugün, kulübümüze futbolcu ve teknik direktör olarak hizmet ederek sayısız başarılara imza atan efsanemiz Fatih Terim’in doğum günü! Nice mutlu yıllara İmparator!"

Fatih Terim’in Galatasaray ve milli takımdaki eski öğrencisi, şu anda Ukrayna’nın Shakhtar Donetsk takımının teknik direktörü olan Arda Turan da anlamlı bir paylaşım yaptı. Turan, Terim ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"En iyisinden öğrenirken. Canım hocam nice senelere Allah seni başımızdan eksik etmesin... Hayalim, Hayatım, Yolum."