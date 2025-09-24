Son Mühür - Portekiz Premier Ligi’nin 1. hafta erteleme maçında evinde Rio Ave ile 1-1 berabere kalan Benfica, şampiyonluk yarışında önemli iki puanı kaybetti.

Estadio da Luz’daki maçta 86. dakikada Heorhiy Sudakov’un golüyle öne geçen kırmızı-beyazlı takım, 90+1’de Andre Luiz’in golüne engel olamayınca taraftarlar büyük hayal kırıklığına uğradı.

Benfica’nın evinde Rio Ave ile 1-1 berabere kaldığı maç sonrası Mourinho’nun hakeme yönelik sert eleştirileri öne çıktı. Tecrübeli teknik direktör, maçın yönetiminden rahatsızlığını açıkça dile getirirken, sosyal medyada artan “istifa” talepleri geniş yankı uyandırdı.

Umutlarla başlamıştı ama...

Mourinho, Benfica’nın başında ilk maçında deplasmanda AVS'yi 3-0 yenerek umut vermişti. Ancak evindeki ilk sınavda alınan bu beraberlik, sabırsız taraftarların erken tepkisini çekti. Ligin altı haftası sonunda 14 puanla 3. sırada bulunan Benfica, lider Porto’nun 4 puan gerisine düştü. Rio Ave ise puanını 4’e çıkararak 16. basamakta yer aldı.