Son Mühür - İspanya Kral Kupası’nda Real Sociedad ile Deportivo Alavés arasında oynanan ve ev sahibinin 3-2 kazandığı karşılaşma, futbol tarihine geçecek sıra dışı bir penaltı pozisyonuna sahne oldu. Maçta yaşanan bu an, mücadelenin önüne geçerek gecenin en çok konuşulan olayı haline geldi.

Penaltı verildi

Karşılaşmanın ikinci yarısında Real Sociedad savunmacısı Duje Ćaleta-Car, ceza sahası içinde Deportivo Alavésli Toni Martínez’in formasını çekti. Müdahale sırasında Martínez’in forması başına kadar çıkarken oyuncunun görüşü tamamen kapandı ve topun kontrolünü kaybetti. Hakem Alejandro Quintero ilk anda oyunu sürdürse de, VAR incelemesinin ardından pozisyon penaltı olarak değerlendirildi.

Futbol tarihinde böylesi görülmedi

Eduardo Iturralde González, yaşanan pozisyonu “son 100 yılın en tuhaf penaltısı” olarak tanımlarken, kararın doğru olduğuna dikkat çekti ve bu anın futbol tarihinde ender görülen örneklerden biri olduğunu söyledi.

Kaleci kurtardı

Dakikalar 67’yi gösterirken Toni Martínez penaltı vuruşunu kullandı. Real Sociedad kalecisi Álex Remiro doğru köşeyi tahmin ederek topu kurtardı ve takımını oyunda tuttu. Bu kurtarış, karşılaşmanın kırılma anı olarak yorumlandı.

Maç kopabilirdi

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Álex Remiro, pozisyonu ilk anda fark etmediğini, VAR ekranında izlediğinde yaşananlara kendisinin bile şaşırdığını söyledi. Gol yemeleri halinde karşılaşmanın tamamen kopabileceğini belirten Remiro, Toni Martínez’in önceki penaltı tercihlerini bildiğini ve buna göre hareket ederek kurtarışı bilinçli yaptığını ifade etti. Daha önce Martínez’ten penaltı golü yediğini hatırlatan tecrübeli kaleci, bu kez takımına büyük katkı sağladığı için mutlu olduğunu dile getirdi.

Milli Takım sözleri

Açıklamalarında İspanya Millî Futbol Takımı hedefinden de söz eden Remiro, 2026 Dünya Kupası’nda yer almak istediğini belirterek Unai Simón, David Raya ve Joan García ile rekabete hazır olduğunu vurguladı.