Son Mühür - Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası’nda İstanbulspor karşısında alınan galibiyetin ardından yaptığı açıklamalarda hem takımın son durumuna değindi hem de transfer gündemine ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Buruk’un “limit” vurgusu, Fenerbahçe’ye gönderme olarak yorumlandı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Okan Buruk, şunları söyledi:

"Bu maçlar maç eksiği olan oyuncular için çok önemli. Yeni transferimiz 90 dakika oynadı, üç genç oyuncumuza süre verdik. Tek üzücü an Ahmed ile rakip kalecinin çarpışması oldu"

'Asıl olan' deyip açıkladı

"Çok fazla transfer yaptığınızda kimse size kupa vermiyor. Önemli olan takıma odaklanmak, futbolumuzu geliştirmek. Sakatlıktan dönen Singo bizim için adeta yeni transfer gibi oldu"

Açıklamalarının en dikkat çeken bölümünde bütçe ve finansal disipline vurgu yapan Okan Buruk, şu ifadeleri kullandı:

"Her takımın bir bütçesi var ve sezon başında buna sadık kalmanız gerekiyor. Delenler var, ceza alanlar var. Avrupa'da da bu yüzden ceza alan kulüpler var. Türkiye'de de geçmişte bunun örneklerini gördük."

Juventus maçı hakkında ne dedi?

Okan Buruk, Juventus maçı öncesi kadronun yeterliliğine ilişkin soruyu da yanıtladı. Galatasaray’ın mevcut bütçesi ve kadro yapılanmasıyla rekabetçi bir ekip olduğunu vurgulayan Buruk, "Bonservisler ve maaşlar üst üste konduğunda zaten ciddi bir kadro ortaya çıkıyor. Transferi konuşmaktan çok sahadaki performansa odaklanmalıyız" ifadelerini kullandı.