Son Mühür - Zlatan Ibrahimović, Slaven Bilić’in programına konuk olarak kariyerinde ilk kez Boşnakça röportaj verdi. Ibrahimović’in kimliği, ailesi ve Yugoslavya Savaşı’na ilişkin açıklamaları dikkat çekti.

İlk kez Boşnakça konuştu

Zlatan Ibrahimović, eski teknik direktör ve futbolcu Slaven Bilić’in kanalında yayımlanan programda kariyerinde ilk kez Boşnakça konuşurken, röportaj kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Ailesi ve kökenlerine ilişkin samimi açıklamalarda bulunan Zlatan Ibrahimović, şunları söyledi:

"Babam Bosnalı Müslüman, annem Katolik" sözleriyle çok kültürlü bir aileden geldiğini vurguladı. Yugoslavya Savaşı hakkında konuşmaktan özellikle kaçındığını belirten Ibrahimovic, bu konudaki duruşunu net ifadelerle ortaya koydu. İsveç'te büyüdüğünü hatırlatan yıldız isim, "Hep İsveç'te yaşadığım için Yugoslavya Savaşı hakkında konuşmaya hakkım yok"