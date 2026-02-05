Son Mühür- Shai Gilgeous Alexander'ın sakatlığı sonrası All Star kadrosuna katılması gündemde olan Alperen Şengün, Boston Celtics karşısında hayal kırıklığı yaşadı.

Houston ev sahipliğinde oynanan karşılaşmada sahadan gülerek ayrılan taraf 93-114'lük skorla konuk Celtics oldu.

Rockets'ta 31 dakika sahada kalan Alperen Şengün 13 sayı, 9 ribaunt, 3 asist, 2 top çalma ve 1 blokla, Kevin Durant ise 15 sayı, 5 ribaunt ve 1 asistle oynadı.



Üst üste oyundan atıldılar...



Houston Rockets Başantrenörü Ime Udoka, üçüncü çeyreğin sonunda hakemlerle tartıştığı için çift teknik faulle oyundan ihraç edildi.

Son çeyrekte Boston Celtics pota altında sert bir faule rağmen faul çalınmamasına tepki gösteren Alperen Şengün de hakeme tepki gösterdiği için iki teknik faulle oyun dışında kaldı.

Boston'da White öne çıktı...



Toyota Center'da oynanan maçta Boston Celtics'de Derrick White 28 sayı, 8 asistle, Payton Pritchard 27 sayıyla takıma liderlik ederken, Neemias Queta 10 sayı, 19 ribaunt, Luka Garza 19 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.

