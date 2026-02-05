Son Mühür - Fenerbahçe’nin yeni transferi N'Golo Kanté, İstanbul’a gelişinde sarı-lacivertli taraftarların yoğun ilgisiyle karşılanırken, havalimanındaki coşkulu karşılama sırasında bir çardağın kırılması kısa süreli paniğe yol açtı.

Kante'ye yoğun ilgili

Fenerbahçe, Al-Ittihad’dan kadrosuna kattığı Fransız yıldız N'Golo Kanté ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Tecrübeli orta saha oyuncusu, transfer işlemlerini tamamlamak üzere çarşamba akşamı saat 21.30 sıralarında İstanbul’a gelirken, havalimanında kulüp yöneticileri hazır bulundu ve binlerce Fenerbahçe taraftarı Kanté’yi karşılamak için alana akın etti.

Çardak çöktü

Meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde gerçekleşen karşılamada, N'Golo Kanté’yi yakından görmek isteyen bazı taraftarların çıktığı çardağın kırılması kısa süreli paniğe yol açtı. Olayda ciddi bir yaralanma yaşanmazken, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle kalabalık kontrol altına alındı.