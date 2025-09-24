Son Mühür- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı kabul ederek Dünya Şampiyonası’nda elde edilen ikincilik başarısı nedeniyle oyuncuları tek tek kutlamıştı.

İlkin Aydın: "Daha iyisini yapmak istiyoruz"

Görüşmede takımın başarılı oyuncularından İlkin Aydın da söz alarak, “Bu seneki başarımızdan dolayı çok mutluyuz.

Daha iyisini yapmak istiyoruz. Ülkemizi dünya piyasasında bu kadar yukarıda temsil ettiğimiz için çok mutluyuz.

Umarım bu sene finalde yaşadığımız ufak tecrübesizlik bize seneye başarıyla geri dönecek. Teşekkürler” ifadelerini kullanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bu sözlere “Sağol” yanıtını vermişti.

“Tavır yaptı” iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Bu diyalogun ardından sosyal medyada İlkin Aydın’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “tavır yaptığı” yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Bazı paylaşımlarda milli voleybolcunun Galatasaray’dan ve A Milli Takım’dan uzaklaştırılması gerektiği ileri sürülmüştü.

Gerçek kısa sürede ortaya çıktı

Ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığı kısa sürede anlaşıldı. Galatasaray’dan veya milli takımdan İlkin Aydın’ın uzaklaştırılmasına ilişkin herhangi bir karar alınmadı.

Mehmet Cibara: “Sözleşmesi 2026’ya kadar devam ediyor”

Galatasaray Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “İlkin Aydın’ın 2026 Mayıs ayına kadar süren sözleşmesi var.

Ocak ayında tekrar oturup konuşacağız. Tabii ki devam etmesini istiyoruz. Sözleşmesinin feshi veya başka bir şey söz konusu değil.”

“Çok iyi bir Galatasaraylı”

Cibara, genç oyuncunun kulüple uyumuna da dikkat çekerek, “İlkin Aydın çok iyi bir Galatasaraylı. Önceki açıklamalarımda da söylediğim gibi, burada mutluysa biz onunla anlaşırız. Kendisi son derece anlayışlı davranıyor, biz de aynı anlayışla devam edeceğiz” dedi.

Milli takım kariyerine devam edecek

Ayrıca İlkin Aydın’ın milli takım kariyerinin de sürdüğü, oyuncunun A Milli Kadın Voleybol Takımı’nda oynamaya devam edeceği netleştirildi.