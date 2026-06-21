Son Mühür / İzmir’in Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren ve bölgenin dev üreticileri arasında yer alan Mopak’ta güç paylaşımına gidildi. Bir süredir şirketin yönetiminde yaşanan gerilim dikkatleri çekerken yaklaşık iki yıl önce Mehmet Ali Molay’ın (80), oğlunu CEO’luktan aldığı ve fabrikaya girişini yasakladığı iddiaları gündeme gelmişti. “Babamda demans başlangıcı var” diyen Ruhi Molay ise, “Şirketi ele geçirmeye çalışıyor” diyerek, baba Molay'ın, danışman olarak atadığı kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirtmişti. İki yıl önce aile içine yaşanan büyük tartışmalar sonrası, geçtiğimiz günlerde yeni bir gelişme yaşandı. Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlanan ilana göre; Mehmet Ali Molay liderliğini korurken kızı Didem Molay Sevin, yönetim kurulu başkan vekilliği görevine getirildi.

Neler yaşanmıştı?

1 Aralık 2023 yılında O.N. isimli bir mali müşavirin yönetim kurulu başdanışmanı olarak atanması tartışmaların fitilini ateşlemişti. Aralarında şirketin CFO’su ve fabrikalar müdürünün de olduğu 10’u aşkın üst düzey yönetici, bu olayın ardından peş peşe işten ayrılmıştı. Bu süreçte şirket büyük zorluklar yaşarken Dalaman ve Kastamonu’daki fabrikaların üretimi durmuş; İzmir Kemalpaşa’daki üretim noktasında da sıkıntılar olabileceği ifade edilmişti. Daha sonra baba Molay’ın imzasıyla görevden alınan MOPAK’ın o dönem CEO’luğunu üstlenen Ercüment Ruhi Molay’ın fabrikaya girişi engellenmişti.

Dümenin başına geçti

Didem Molay Sevin, son olarak Unilever bünyesindeki Diageo’da görev alıyordu. Uzun yıllar Diageo’da üst düzey sorumluluklar üstlenen Sevin, yeni kararla aile şirketinde baş koltukların birine geçmiş oldu.