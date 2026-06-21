Son Mühür/ Emine Kulak- Kemal Kılıçdaroğlu MYK'sı tarafından CHP İzmir İl Başkanlığı görevine atanan Utku Gümrükçü'nün il binasına ne zaman geleceği sorusu merak edilirken, kamuoyuna yansıyan kulis bilgileriyle birlikte siyaset kanadında hareketli saatler yaşanıyor.

CHP İzmir İl Başkanlığı görevinden alınan Çağatay Güç, göreve atanan Utku Gümrükçü'nün il binasına ne zaman geleceği ile ilgili soruya yanıt verdi. Nöbetin 4. gününde basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

"Butlan yönetimini tanımıyoruz"

Güç, "Valiliğe başvuruları yapsınlar, biz de devletle muhatap olalım. Burada 3, 5 kişinin gelerek burayı alması gibi bir durum söz konusu olamaz. Böyle bir muhataplık yok. Çünkü bu bir parti içi kavga değil. Şu anda AK Parti hükümetinin atamış olduğu butlan yönetimini zaten tanımıyoruz. Onun atadığı il başkanını da tanımıyoruz. Bu şekilde muhatap olacak bir durum yok. Özgür Özel binlerle yürüyor. Biz de toplansak binlere yürüyeceğiz. Bizim sorunumuz bina değil. AK Parti hükümetinin yürüttüğü süreç bize yarıyor. İnsanlar mutlu ve umutlu. Her yaptıkları hareket bize yarıyor. Bu ülkede AK Parti siyasetinin tükendiği anlamına geliyor. Gelecek özgür özel liderliğindeki cumhuriyet halk partisidir. Arkadaşlara tek tavsiyemiz onurlarıyla gururlarıyla istifa etsinler ve partiden gitsinler. Mutlak yönetiminin tamamının partiden gitmesi gerekiyor. Vatandaşların onları sevmediğini sokağa çıktıkları zaman görebilirler" dedi.

“Halk ne derse onun üzerinden siyaset yapıyoruz”

Süreci halk sürüklüyor diye konuşan Güç, “Biz butlan yönetimi tanıdığından beri 24 saat nöbet halindeyiz. Sürecin ne kadar kötüye evrildiğini fark ettiler. Biz atamamamızı yaparız, butlan yönetimi gelir insanlar da Kılıçdaroğlu’na alışır biz de bunlardan kurtuluruz diye düşündüler Butlan yönetimi atandığından beri biz 24 saat nöbet halindeyiz. Sürecin ne kadar kötüye evrildiğini fark ettiler. İl yönetimine atamamızı yaparız, butlan yönetimi gelir, insanlar da Kılıçdaroğlu’na alışır, yüzde 15 bandına oturturuz biz de bunlardan kurtuluruz diye düşünüyorlar. Bu süreci sürükleyen halk. Siyasetçilerin katkısı, mücadelesi var ama halk süreci sürüklüyor. Biz onlar ne derse onların üzerinden siyaset yapıyoruz. AK Parti hükümeti halkı dinlerse ne olacağı belli olacaktır. Eninde sonunda evrileceği yer başka bir yerdir. Bu durum bizi iktidara yakınlaştırmıştır” diye konuştu.

“Kraldan daha çok kralcı var”

PM ve MYK’nin düştüğünü bir kez daha söyleyen Güç, “İç tüzüğü doğru kullanmıyorlar. MYK oluşturulduğu zaman PM’de onaylatılmak zorunda. PM’ye onaylatılmayan MYK hükümsüzdür. Karar alamazlar. Ola ki karar alındı, biz gerekçeli savunmamızı vermemiz gerekiyor. Karar alınırken gerekçeli karar alınması gerekir. Bizim de PM’ye itiraz etmemiz gerekir. Parti Meclisi şuanda düşmüş durumda. AK Parti’den daha AK Partili butlan yönetimi var. Kraldan çok kralcılar CHP’ye hükmetmeye çalışıyor. Kontrol edemiyorlar. Birkaç tane koltuk sevdalısı var. Koltuk sevdalılarını neye göre planlıyorlar bilemiyoruz” dedi.