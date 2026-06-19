İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde faaliyetlerini sürdüren Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gerçekleştirmiş olduğu açıklamada, geçen yıl ihraç edilmiş olan finansman bonosuna ilişkin anapara ve kupon ödemelerinin noktalandığını ifade etti.

Finansman bonosu için ödeme günü!

Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş., 24 Haziran 2025 tarihinde nitelikli yatırımcılara yönelik olarak düzenlenen finansman bonosu ihracına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirdiğini ifade etti.

Şirket tarafından KAP'a yapılan açıklamada, 78 milyon 500 bin TL nominal değerli ve 359 gün vadeli finansman bonosunun anapara geri ödemesi ile dördüncü kupon ödemesinin 19 Haziran 2026 tarihi itibarıyla yapıldığı ifade edildi.

Yatırımcılara bilgilendirme gerçekleştirildi!

TRFPTUN62617 ISIN koduyla ihraç edilen borçlanma aracına ilişkin ödeme sürecinin noktalanmasıyla birlikte birlikte şirket, yatırımcılarını ve kamuoyunu resmi açıklamayla bilgilendirmiş oldu.

KAP'a yapılan açıklamada, söz konusu finansman bonosunun anapara ve son kupon ödemesinin planlanan tarihte yapıldığı belirtilerek yatırımcıların bilgisine arz edildi.

