2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk sınavına çıkacak olan A Millî Futbol Takımı'mızda geri sayım başladı. Ay-yıldızlı ekibimiz, yarın TSİ 07.00'de Kanada'nın Vancouver şehrindeki BC Place Stadyumu'nda Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Bu tarihî mücadele öncesinde stadyumda basın mensuplarının karşısına geçen İtalyan teknik adam Vincenzo Montella, takımın son durumunu ve kazanma formüllerini paylaştı.

Zorlu bir maç bekliyorum

Avustralya'nın fiziksel gücüne ve turnuva tecrübesine dikkat çeken 51 yaşındaki çalıştırıcı, rakibe büyük saygı duyduğunu ifade etti. Montella, "Maçlarını izledim; Dünya Kupası’nda oynamaya çok alışkın, dengeli ve fizikli bir takım olduklarını gördük. Biz uzun süredir bu forvetlerle oyunun içindeyiz ve hızımız onlar için zorluk çıkarabilir. Kısasa kısas bir mücadele olacak, kim yetenekliyse farkı o ortaya koyacak. Zihinsel olarak da her türlü zorluğa karşı mental açıdan dengeli ve hazırlıklı olmalıyız" şeklinde konuştu.

Çok sıkı çalıştık

Takım olarak taktiksel hazırlıkları en ince ayrıntısına kadar planladıklarını belirten tecrübeli teknik adam, kadrodaki yıldız isimlerin fiziksel durumlarına da değindi. Sıkı bir çalışma dönemini geride bıraktıklarını söyleyen Montella, "Doğru hamleleri yapmamız gerekiyor. Arda, Hakan ve Kenan 100 dakikalık bir maçta ne kadar çok süre alabilirlerse bizim için o kadar iyi. Umarım yapabilirler ama bu tempolu 100 dakikalık maçı tamamen çıkarabileceklerini düşünmüyorum; bununla alakalı kafamda birkaç soru işareti var" diyerek kadro yönetimine dair ipuçları verdi.

İlk maç önemlidir

Grubun oldukça dengeli olduğunu ve 4 takımın da gruptan çıkma ümidi taşıdığını belirten İtalyan hoca, turnuva başlangıçlarının önemine vurgu yaptı. Türkiye'de gördüğü sevgiden dolayı kendisini evinde gibi hissettiğini ekleyen Montella, "İlk maç belirleyici olacaktır. Takımımıza gelecekte çok iyi bir konum kazandıracağını düşünüyorum. Üzerimde sorumluluk hissediyorum. Bu takıma tutkulu bir şekilde bağlıyım" ifadelerini kullandı.

Avustralya çok güçlü, zihinsel olarak çok dayanıklı

Maçın stratejik kırılma noktalarına da değinen Vincenzo Montella, taktiksel disiplinden kopmamaları gerektiğinin altını çizdi. Rakibin oyun tarzına karşı uyarılarda bulunan Montella, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Avustralya çok güçlü, zihinsel olarak çok dayanıklı bir takım. Sabırlı bir şekilde, kompakt bir oyun sergileyebiliyorlar. Bizim bu tuzaklara düşmememiz gerekiyor. Çünkü rakibin beslendiği kontra ataklar var. Bunları engellememiz ve takım oyunumuzu çok iyi oynamamız lazım."