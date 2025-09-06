Son Mühür - Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde istikrarlı bir grafik çizen Ay-Yıldızlı takımımız, 16 yıl aradan sonra EURO 2024 biletini alıp çeyrek finale kadar ilerledi. Ayrıca tarihindeki ilk Uluslar Ligi A Ligi yükselişini gerçekleştiren Montella, 24 yıl sonra Dünya Kupası’na katılma özlemini sonlandırmak amacıyla başladığı elemelerde galibiyetle sahaya çıktı.

Dev isimleri geride bıraktı

İtalyan teknik adam, Avrupa Şampiyonası Elemeleri, Avrupa Şampiyonası, Uluslar Ligi ve Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında çıktığı 17 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi elde ederek 2.11 puan ortalamasıyla zirveye yerleşti. Görevini devraldığı Alman teknik direktör Stefan Kuntz’un (2.06) önüne geçen Montella, Mircea Lucescu (0.90), Abdullah Avcı (1.16) ve Guus Hiddink’e (1.50) fark attı. Ayrıca, Türk futbol tarihinin önemli isimlerinden Avrupa üçüncüsü apoletli Fatih Terim (1.79) ile Dünya Kupası üçüncüsü Şenol Güneş’i (1.60) geride bıraktı.