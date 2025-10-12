Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Adana’da yılın vergi rekortmeni oldu. Adana Defterdarlığı verilerine göre Montella, maaş ve huzur hakkı gelirlerinden 60 milyon 814 bin 988 TL 12 kuruş vergi ödeyerek listenin ilk sırasına yerleşti.

Neden Adana’da vergi rekortmeni oldu?

Montella’nın Adana’da rekortmen olmasının nedeni, vergi mükellefiyetinin bu kentte kayıtlı olması. İtalyan teknik adam, 2 Eylül 2021 - 30 Haziran 2023 tarihleri arasında Adana Demirspor’un teknik direktörlüğünü yürüttüğü dönemde ikamet adresini Adana’da gösterdi ve gelir vergisi dosyası burada açıldı.

Türkiye’de gelir vergisi, kişinin ikamet ettiği il ya da gelirin elde edildiği yer üzerinden tahakkuk ettiği için, Montella’nın vergi kaydı Adana Defterdarlığı’na bağlı kaldı.

A Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevine geçtikten sonra da, TFF’den aldığı maaş aynı mükellefiyet dosyası üzerinden işlem gördü. Böylece Montella, 2024 yılı gelir beyanında 60 milyon TL’yi aşan vergisiyle Adana’nın zirvesine yerleşti.,

Adana listesindeki diğer isimler

Listede ikinci ve üçüncü sıradaki mükellefler isimlerinin açıklanmasını istemedi.

Turunçgil üreticisi Bülent Özler, 19 milyon 700 bin TL vergi ödeyerek dördüncü, Ziya Kıvanç ise menkul sermaye iradı (faiz ve yatırım geliri) üzerinden 18 milyon 300 bin TL vergi ödeyerek beşinci sırada yer aldı.

Montella, Adana Demirspor döneminde şehirle kurduğu bağın ardından, vergi listesinde de kentin adını Türkiye çapında gündeme taşıdı.

Sivas’ta da bir futbolcu rekortmen

Futbol dünyası yalnızca Adana’da değil, Sivas’ta da gelir listelerine damga vurdu.

Sivasspor’un Yunan orta saha oyuncusu Charilaos Charisis, Sivas’ta ikinci sıraya yerleşerek 7 milyon 650 bin TL vergi ödedi.

Spor endüstrisi artık vergi listelerinde

Son yıllarda Türkiye’de görev yapan yabancı teknik direktör ve futbolcuların vergi rekortmenleri arasında yer alması dikkat çekiyor.

Uzmanlara göre bu tablo, spor endüstrisinin Türkiye ekonomisindeki büyüyen payını ve profesyonel gelirlerin kayıt altına alınmasındaki artışı gösteriyor.