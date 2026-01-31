Son Mühür- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Mika Raun, tutuklandı. Raun, savcılık ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilmişti.

Hakimlik kararıyla tutuklama

Sevk işleminin ardından hakim karşısına çıkan Mika Raun, tutuklama kararı ile cezaevine gönderildi. Karar, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da doğrulandı.

Raun hakkında yürütülen soruşturma

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Mika Raun hakkında Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 216. maddesi kapsamında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ve 191. maddesi kapsamında “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme, bulundurma veya kullanma” suçlarından işlem yapıldığı belirtildi.

Sosyal medyada gündem olan paylaşım

Mika Raun, kısa süre önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, karın ağrısı ve kanama şikâyetiyle gittiği doktor kontrolünde 3 aylık hamile olduğunu öğrendiğini duyurmuştu. Bu açıklama, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.