Son Mühür - United States Department of Justice, cinsel suçlardan hüküm giymiş Jeffrey Epstein’e ilişkin bugüne kadar hazırlanan en kapsamlı belge arşivinin kamuoyuyla paylaşıldığını açıkladı. Cuma günü yayımlanan son dosyalar, Epstein’ın iş ilişkileri ve sosyal çevresine dair yeni bilgileri ortaya koyarken; Elon Musk, Bill Gates ile ABD siyaset ve iş dünyasından pek çok ismin adının evraklarda yer aldığı görüldü. Belgelerde özellikle, ABD Başkanı Donald Trump hakkında kız çocuklarına yönelik cinsel istismar iddialarının bulunması dikkat çekti. Bu iddiaları içeren dosyalar, yayımlandıktan kısa süre sonra erişimden kaldırıldı.

Dev arşiv yayınlandı

Adalet Bakanlığı kaynaklarına göre son arşiv 3 milyonu aşkın sayfadan oluşuyor. Aralık ayında paylaşılan ve 100 binin altında evrak içeren önceki dosya grubuna kıyasla bu kez 800 binden fazla ayrı belge belirlendi. Yetkililer bunun “nihai yükleme” olduğunu ifade etse de, tüm dosyaların eksiksiz şekilde sisteme aktarılıp aktarılmadığı cuma akşamı itibarıyla henüz kesinleşmedi.

Trump'la ilgili şok iddia

Ortaya çıkan Jeffrey Epstein dosyalarında, kimliği açıklanmayan bir şeyhin bakire kızını Donald Trump’a verdiği yönünde iddialar yer aldı. Belgelerde ayrıca Epstein’in farklı ülkelerden iş insanları, siyasetçiler ve ünlü isimlerle kurduğu ilişkilere dair yeni detayların bulunduğu aktarıldı.

Elon Musk ile olan yazışmalar

Yeni yayımlanan belgelerde, Elon Musk ile Jeffrey Epstein arasında 2012–2013 yıllarında yapılan ayrıntılı e-posta yazışmaları yer aldı. Mesajlar, Musk’ın Epstein’a ait Little St. James Adası’nı ziyaret etmeyi birkaç kez planladığını ortaya koyuyor.

Kasım 2012 tarihli bir e-postada Epstein, Musk’a “Helikopterle adaya kaç kişi geleceksiniz?” diye sorarken, Musk dönemin eşi Talulah Riley’i işaret ederek “Muhtemelen sadece Talulah ve ben. Adanızda en çılgın parti hangi gün/gece olacak?” yanıtını veriyor. Başka bir yazışmada ise Musk, yoğun temposundan söz ederek çocukları Noel sonrası eve döndükten sonra “parti ortamına dalmak” istediğini belirtiyor. Epstein da St. Barth’s’ta buluşmayı öneriyor.

Aralık 2013’te Musk, tatillerde BVI/St. Barth’s bölgesinde olacağını belirterek ziyaret için uygun bir zaman soruyor. Epstein ise “1–8 arası herhangi bir gün. Sizin için her zaman yer var” diye karşılık veriyor. Taraflar 2 Ocak için anlaşsa da, Epstein son anda programı nedeniyle New York’ta kalacağını söyleyerek buluşmayı iptal ediyor. Musk da bunun üzerine “Bu kez lojistik tutmayacak” ifadesini kullanıyor.

Bu yazışmalar, Musk’ın 2019’da Vanity Fair’e verdiği ve Epstein’ın kendisini “adaya defalarca davet ettiğini ancak her seferinde reddettiğini” söylediği açıklamalarla çelişiyor. Musk ve yapay zekâ şirketi xAI yeni belgelerle ilgili yorum yapmadı. Dosyalarda ayrıca Epstein’ın asistanı Lesley Groff’un 2013 yılında Epstein adına SpaceX’te bir öğle yemeği ayarladığını gösteren e-postalar da bulunuyor. Ancak bu yemeğin gerçekleşip gerçekleşmediği bilinmiyor.

Melania Trump, Epstein hakkında yazı yazmış

Arşivde bulunan 2002 tarihli bir e-postada, Melania Trump’ın, Jeffrey Epstein hakkında New York Magazine’de yayımlanan bir profil yazısı sonrası, belgelerde “G” harfiyle anılan bir kişiye tebrik mesajı gönderdiği görülüyor. Alıcının adresi gizli tutulurken, söz konusu dergide Epstein’ın eski partneri Ghislaine Maxwell’in fotoğrafının yer aldığı belirtiliyor.

''Bill Gates Rus kadınlardan hastalık kaptı...''

Dosyalarda, Jeffrey Epstein’ın 2013 tarihli bazı e-postalarında Bill Gates ile Melinda French Gates arasında bir “evlilik sorunu” yaşandığı ve Bill Gates’in “Rus kadınlardan hastalık kaptığı” yönünde iddiaların yer aldığı görülüyor. Ancak bu mesajların herhangi bir kişiye gönderilip gönderilmediği ya da Epstein tarafından sadece kişisel not olarak mı kaleme alındığı netlik kazanmadı. Bill Gates’in sözcüsü ise söz konusu iddiaları “tamamen gerçek dışı” olarak nitelendirerek, bu belgelerin Epstein’ın Gates ile kalıcı bir ilişki kuramamasından kaynaklanan hayal kırıklığını yansıttığını ifade etti.

Çiçekler, şarap, ve Hermes çanta...

Yeni belgeler, Jeffrey Epstein’ın avukatı Kathryn Ruemmler’e gönderdiği hediyelerin ayrıntılı bir dökümünü de ortaya koyuyor. Listede çiçekler, şarap, bir Hermès çanta, 10 bin dolarlık Bergdorf Goodman hediye çeki, spa hizmetleri, bir Apple Watch ve “1 milyon American Express puanı” yer alıyor.

Barack Obama döneminde Beyaz Saray’da hukuk danışmanlığı yapan ve halen Goldman Sachs’ın baş hukuk müşaviri olarak görev yapan Ruemmler, Epstein ile ilişkisinin yalnızca profesyonel olduğunu ve bundan pişmanlık duyduğunu daha önce kamuoyuna açıklamıştı. Goldman Sachs ise Epstein’ın çevresindeki kişilere sık sık istenmeyen hediyeler göndermesinin bilinen bir durum olduğunu ifade etti.

FBI notları ve Trump

Dosyaların kamuoyuna açıklanmasının ardından Donald Trump hakkında yer alan bazı doğrulanmamış cinsel saldırı iddiaları kısa süreliğine United States Department of Justice sitesinde yayımlandı, ardından erişimden kaldırıldı. Federal Bureau of Investigation tarafından derlenen bu ihbarların, kimliği belirsiz tanıklara dayandığı; 13–14 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik cinsel istismar ve “seks partileri” iddialarını içerdiği belirtildi. Adalet Bakanlığı söz konusu iddiaların “asılsız ve güvenilir olmadığı” vurgusunu yaparken, White House da suçlamaları sert bir dille reddetti.

''Trump İsrail tarafından ele geçirildi...''

Jeffrey Epstein dosyalarının son bölümünde yer alan ve kamuoyunda en fazla yankı uyandıran belgelerden biri, Federal Bureau of Investigation’ın “güvenilir gizli insan kaynağı” olarak tanımladığı bir kişinin aktardığı iddiaları kapsıyor.

Söz konusu belgede, bu kaynağın Donald Trump’ın “İsrail tarafından ele geçirilmiş olabileceği” yönünde bir değerlendirme yaptığı belirtiliyor. Ancak metinde bunun bir istihbarat analizi değil, FBI’a iletilmiş doğrulanmamış bir iddia olduğu özellikle vurgulanıyor.

United States Department of Justice ise açıklamasında, bu iddiaların hiçbirinin teyit edilmediğini, kamuoyundan FBI’a ulaşan çok sayıdaki ihbar gibi kayda geçirildiğini ve hukuki delil niteliği taşımadığını bildirdi.