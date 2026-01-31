Son Mühür- İran’ın güneyindeki Bender Abbas Limanı’nda bugün sabah saatlerinde şiddetli bir patlama yaşandı. Patlamanın, kent merkezindeki Moallem Bulvarı üzerinde bulunan sekiz katlı bir binada meydana geldiği bildirildi. Olayda binanın iki katı yıkılırken, çevredeki araçlar ve iş yerleri de zarar gördü.

Arama-kurtarma ve müdahale çalışmaları sürüyor

Patlamanın hemen ardından itfaiye ve arama-kurtarma ekipleri olay yerine intikal ederek enkaz altında kalanların çıkarılması için çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığını duyurdu.

Patlamanın nedeni hakkında resmi açıklama yok

Bazı yabancı medya kuruluşları ve sosyal medya hesapları, patlamanın Devrim Muhafızları’ndan bir komutanın hedef alındığı iddialarını gündeme getirdi. Ancak İran resmi medyası bu haberleri yalanlayarak doğrulamadı. Şu ana kadar patlamanın nedeni hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.