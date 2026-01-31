Son Mühür- İnsanca çalışma koşulları talebiyle iş bırakma eylemi başlatan Migros depo işçileri, protestolarını şirketin sahibi Tuncay Özilhan’ın Beykoz’daki konutu önüne taşıdı. İşçiler, taleplerinin karşılanmaması üzerine eylemlerini büyütme kararı aldı.

Pankartlar ve sloganlarla yürüyüş başlatıldı

Haklarını dile getirmek isteyen işçiler, pankartlar ve sloganlar eşliğinde yürüyüşe geçti. Ancak yürüyüş sırasında çevik kuvvet ekipleri işçilerin ilerlemesine izin vermedi. Polis ekipleri, eylemin büyümemesi için geniş güvenlik önlemleri aldı.

Beykoz’da 1 günlük eylem yasağı kararı

Eylem öncesinde Beykoz Kaymakamlığı tarafından ilçede 1 günlük “eylem ve gösteri yasağı” kararı alındığı öğrenildi. Yasağın, protesto eylemi başlamadan kısa süre önce duyurulması dikkat çekti.

İşçiler geri adım atmadı

Alınan yasak kararına rağmen işçiler geri adım atmadı. Depo işçileri, insanca yaşam koşulları sağlanana kadar direnişlerini sürdüreceklerini vurgulayarak taleplerinin görmezden gelinmesine tepki gösterdi.

50 işçi gözaltına alındı

Eylemin devam etmesi üzerine çevik kuvvet ekipleri işçileri abluka altına aldı. Bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, protesto eyleminin sürdüğü bildirildi. Olaylara polis müdahale ederken, yaklaşık 50 işçi gözaltına alındı.