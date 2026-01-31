İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Hasan Can Kaya, Reynmen ve Çakal gibi isimlerin gözaltına alındığı operasyonda Kendine Müzisyen hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Peki Kendine Müzisyen neden yakalama kararı aldı ve kimdir?

Kendine Müzisyen hakkında neden yakalama kararı çıktı

31 Ocak 2026 tarihinde İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Kemal Can Parlak hakkında yakalama kararı verildi. Yurt dışında olduğu tespit edilen fenomen, Enes Batur, Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı ile birlikte aranan 9 kişi arasında yer alıyor.

Parlak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kararı yurt dışındayken öğrendiğini belirtti. Devam eden yayın programlarını erkene alarak en kısa sürede Türkiye'ye döneceğini ve ifade vermeye hazır olduğunu duyurdu.

Kendine Müzisyen Kemal Can Parlak kimdir

15 Mayıs 1995 tarihinde Mersin'de dünyaya gelen Kemal Can Parlak, "Kendine Müzisyen" kullanıcı adıyla tanınan dijital yayıncı ve müzisyen. 2026 itibarıyla 30 yaşında olan Parlak, İstanbul'da yaşıyor ve kariyerini bu şehirde sürdürüyor.

Ses Mühendisliği bölümünden mezun olan Parlak, lise yıllarında bir müzik grubunda gitar çalarak sahne deneyimi kazandı. YouTube'da paylaştığı cover videoları ile dijital dünyaya adım attı ve kısa sürede dikkat çeken bir isim haline geldi.

Kendine Müzisyen nasıl ünlü oldu

Kemal Can Parlak'ın asıl çıkışı Twitch platformunda gerçekleşti. BlindID uygulamasıyla yaptığı eğlenceli ve interaktif yayınlar sayesinde kitlesini hızla büyüttü. Türkiye'nin en ünlü yayıncılarından Jahrein'in desteğiyle daha geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı başardı.

Twitch yayınlarına babasını da dahil eden Parlak, izleyicilerinin Mehmet Parlak'a "Kendine Baba" lakabını takmasına vesile oldu. wtcN ve Utheneras ile birlikte Twitch Türkiye'de profesyonel prodüksiyonla dış çekim yayınları yapan "BossLayf" projesine imza attı.

Kendine Müzisyen'in takipçi sayısı ne kadar

Kemal Can Parlak, Twitch platformunda 2 milyonun üzerinde takipçiye ve 34 milyonu aşkın izlenme sayısına sahip. YouTube kanalında da yüz binlerce abonesi bulunan Parlak, Türkiye'nin en çok izlenen dijital yayıncıları arasında yer alıyor.

Müzik, sohbet ve oyun içerikleriyle özellikle genç takipçiler arasında büyük popülerlik kazanan Kendine Müzisyen, samimi ve eğlenceli tarzıyla dijital platformlarda kendine sağlam bir yer edindi.