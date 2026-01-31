Son Mühür- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), finansal istikrarı güçlendirmek ve borç yükü altında kalan tüketicilere nefes aldırmak amacıyla dev bir düzenleme paketini hayata geçirdi. Yeni kararlar doğrultusunda, ödeme güçlüğü çeken kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlularına 48 aya kadar uzanan yapılandırma fırsatı sunulurken, limit yönetiminde de köklü değişikliklere gidildi.

Borç sarmalına çözüm: 4 yıla varan taksit seçeneği

BDDK’nın finansal tüketicileri koruma vizyonuyla kamuoyuna duyurduğu bu paket, borç geri ödemelerinde zorlanan vatandaşlar için kritik bir çıkış yolu tanımlıyor. Dönem borcunun tamamını veya bir kısmını son ödeme tarihine kadar kapatamamış olan bireysel kredi kartı kullanıcıları, başvuruda bulunmaları halinde mevcut bakiyelerini 48 aylık bir takvimle yeniden planlayabilecekler. Bu süreçte borçluların, bekleyen ileri vadeli işlemlerini de kapsayan toplam bakiye üzerinden yapılandırma hakkına sahip olması, ödeme dengesini korumak adına stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor. Taksit tutarlarının ilgili ayın asgari ödemesine ilave edileceği bu modelde, finansal disiplinin sağlanması önceliklendiriliyor.

İhtiyaç kredileri için 30 gün sınırı ve başvuru takvimi

Düzenleme sadece kredi kartlarıyla sınırlı kalmayıp, gecikmeye düşmüş ihtiyaç kredilerini ve kredili mevduat hesaplarını (KMH) da kapsamı altına alıyor. Anapara veya faiz ödemesinde bir ayı aşkın süreyle (30 gün) temerrüde düşmüş olan krediler, borçlunun talebi üzerine herhangi bir ek kredi kullandırılmadan 48 ay vadeli bir ödeme planına bağlanabilecek. Ancak bu imkandan faydalanmak isteyenlerin acele etmesi gerekiyor; zira karar tarihinden itibaren yalnızca 3 aylık bir başvuru penceresi açılmış durumda. Bu süreyi geçiren kullanıcıların mevcut yapılandırma haklarından yararlanması mümkün olmayacak.

Limit yönetiminde yeni disiplin: Gelirle uyumlu dönem

BDDK’nın düzenlemesindeki en çarpıcı maddelerden birini ise kontrolsüz limit artışlarının önüne geçilmesi oluşturuyor. Toplam limitleri 400 bin TL barajını aşan tüketiciler için %50 ile %80 arasında değişen oranlarda bir limit azaltımı öngörülüyor. Bankalar, 1 Ocak 2027 tarihine kadar tüm müşterilerinin kredi kartı limitlerini, kişilerin reel aylık ve yıllık gelir düzeyleriyle tamamen uyumlu hale getirmekle yükümlü tutuldu. Ayrıca, yapılandırılan kart borcunun en az yarısı ödenene kadar ilgili bankanın o müşteri için yeni bir limit artışına gitmesi de resmen yasaklandı. Eğer yapılandırılan tutar mevcut kart limitini aşıyorsa, bu durum bir "limit aşımı ihlali" olarak kabul edilmeyerek tüketici üzerindeki teknik baskı hafifletilecek.

Konut finansmanında enerji ve statü güncellemesi

Finansal paketin bir diğer ayağı ise gayrimenkul piyasasındaki dinamikleri değiştirmeyi hedefliyor. Konut kredilerinde uzun süredir devam eden birinci el ve ikinci el ayrımına son verilirken, finansman modellerinde "enerji kimliği" kriteri ön plana çıkarıldı. 2010 yılından sonra inşa edilen ve asgari C sınıfı enerji belgesine sahip olan yapılar, avantajlı kredi oranlarından yararlanabilecek konutlar listesine dahil edildi. Bu adımın, hem çevre dostu binalara olan talebi artırması hem de ikinci el piyasasındaki nitelikli konutların finansmana erişimini kolaylaştırması hedefleniyor.