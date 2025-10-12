Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Dr. Asu Kaya, Türkiye’de bebek ölümlerine ilişkin endişe verici tabloyu Meclis gündemine taşıdı.

Asu Kaya: İktidar herkesi yoksulluğa mahkum ediyor

Kaya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM’ye verdiği soru önergesinde, OECD ve TÜİK verilerine dikkat çekti. Buna göre Türkiye’de her bin bebekten yaklaşık 10’unun bir yaşına ulaşamadan yaşamını yitirdiğini hatırlatan Kaya, bu durumun kader değil; uzun süredir devam eden adaletsiz yönetim, ihmal ve yoksulluğun sonucu olduğunu vurguladı.

Kaya, konuya ilişkin yaptığı açıklamada iktidarın söylemleriyle gerçeklerin artık örtüşmediğini belirterek, sağlık alanında başarı hikâyeleri anlatılırken annelerin mama ve süt bulamadığı, bebeklerin şekerli suyla beslendiği bir tabloyla karşı karşıya olunduğunu ifade etti. Yoksul mahallelerde annelerin çaresizlik yaşadığını, çocukların ise açlıkla sınandığını dile getiren Kaya, bir yanda halkın yaşadığı zorluklar sürerken diğer yanda lüks ve israfın devam ettiğine dikkat çekti.

“2025’in Aile Yılı ilan edilmesine rağmen iktidar, aileleri güçlendirmek yerine anneleri çaresiz, bebekleri ise yoksulluğa mahkûm ediyor” diyen Kaya, Türkiye’nin bebek ölümlerinde birçok ülkenin gerisinde kalmasının utanç verici bir tablo yarattığını ifade etti.

"Her kaybedilen bebek, ülkenin geleceğinden eksilen bir umuttur"

Kaya, sözlerini şu şekilde tamamladı: “Her kaybedilen bebek, ülkenin geleceğinden eksilen bir umuttur. Bir ülke bebeklerini yaşatamıyorsa, kalkınma hikâyeleri de inandırıcılığını yitirir. Gerçek aile politikası; reklamlarla değil, yaşatılan bebeklerle, doyurulan çocuklarla, güçlü annelerle mümkündür.”