Son Mühür - BBC, 6 Ocak 2021’deki Kongre baskınıyla ilgili Panorama programında yapılan montajın Donald Trump’ın sözlerini çarpıttığını kabul ederek özür diledi. Ancak Trump’ın avukatlarının talep ettiği 1 milyar dolarlık tazminat isteği reddedildi ve BBC, “İftira iddiası için hukuki bir zemin bulunmuyor” açıklamasını yaptı.

Montaj skandalı

Kuruluş, konuşmanın farklı bölümlerinin bir araya getirilerek tek bir bütün gibi sunulmasının, Trump’ın doğrudan şiddet çağrısı yaptığı izlenimini verdiğini kabul etti. 1 milyar dolarlık tazminat Trump’ın avukatları, BBC’den “tam ve açık bir geri çekme, özür ve maddi tazminat” talep etti. Aksi takdirde 1 milyar dolarlık dava açılacağı bildirildi. BBC ise yanıt mektubunda, tazminat talebini reddetme gerekçesi olarak beş hukuki neden sıraladı: Program ABD’de yayınlanmadı.

Montajın Trump’a zarar verdiğine dair kanıt yok (Trump’ın yeniden seçilmesini örnek gösteriyorlar).

Edit, konuşmayı kısaltmak içindi, kötü niyet yoktu.

12 saniyelik klip, bağlamı içinde değerlendirilmeliydi.

Siyasi ifadeler, ABD yasalarında olağanüstü yüksek bir hukuki koruma altında. BBC'de istifa depremi Montaj skandalı, BBC içinde ciddi bir krize yol açtı. Kurumun Genel Müdürü Tim Davie ve Haber Başkanı Deborah Turness görevlerinden istifa etti. Hükümet ise BBC’nin bağımsızlığını vurguladı; Kültür Bakanı Lisa Nandy, “BBC bağımsızlığını son derece sıkı bir şekilde koruyor” ifadelerini kullandı. Yeni montaj skandalı Telegraph’ın aktardığı bilgilere göre, 2022’deki Newsnight yayınında da Trump’ın aynı konuşması yanıltıcı biçimde birleştirilmişti. Programda Trump’ın “We fight like hell…” cümlesi, konuşmanın çok daha sonraki bir bölümünden alınarak öne çıkarıldı. Eski özel kalemi Mick Mulvaney bile canlı yayında, “Bu video konuşmayı kesip biçmiş” diyerek BBC’yi eleştirdi. Trump’ın hukuk ekibi ise Telegraph’a yaptığı açıklamada, “BBC’nin Trump’a karşı sistematik bir karalama kampanyası yürüttüğü artık açık” ifadelerini kullandı. BBC ise yeni iddiaları incelemeye aldığını ve “en yüksek editoryal standartların” korunacağını açıkladı.