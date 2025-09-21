Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 186 şahıs ile 73 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Kusurlu bulunan 16 araca idari para cezası uygulanırken, alkollü araç kullanan 1 sürücünün ehliyeti 6 ay süreyle geri alındı.

Huzur ve güvenlik için denetim

Dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen uygulamada, vatandaşların huzurunu ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla abartı egzozlu, çevreye rahatsızlık veren motosiklet ve modifiyeli araçlar hedef alındı.

Cezalar ve yaptırımlar

Denetimler kapsamında:

186 şahıs ile 73 araç ve sürücüsü kontrol edildi,

16 araç ve sürücüsüne çeşitli trafik ihlallerinden dolayı idari para cezası kesildi,

Alkollü olduğu tespit edilen 1 sürücünün ehliyeti 6 ay süreyle geri alınarak hakkında işlem yapıldı.