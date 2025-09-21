Edirne’de bir şehit ailesini telefonda kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak 846 bin lira dolandıran 11 kişi, İstanbul ve Antalya’da düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Şehit ailesini hedef aldılar

Kentte yaşayan şehit ailesi, dolandırıcıların telefonla arayarak kendilerini kamu görevlisi gibi tanıtmaları sonucu 846 bin lirasını kaptırdı. Ailenin ihbarı üzerine polis geniş çaplı soruşturma başlattı.

Operasyon İstanbul ve Antalya’da yapıldı

Edirne Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ile Asayiş Şube ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kimliklerini belirledi. İstanbul ve Antalya’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda E.G., İ.K., M.H., B.Ö., K.S.E., A.E., A.Y., H.H.A., S.D., Ş.G. ve H.A. yakalandı.

Adliyeye sevk edildiler

Edirne’ye getirilen 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.