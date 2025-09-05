İzmir’in Buca ilçesinde yer alan Buca Gölet Tesisleri, sunduğu eğlence seçeneklerine bir yenisini ekleyerek dikkatleri üzerine çekiyor. 167 bin metrekarelik geniş alanıyla hem doğayla buluşma hem de eğlence imkânı sunan tesis, son dönemde Ters Ev konseptiyle ziyaretçilerin ilgisini topluyor.

Ters Ev Nedir?

Ters Ev, alışılmışın dışında bir dekorasyon anlayışıyla hazırlanmış, mobilyaların ve eşyaların tamamen tavana sabitlendiği bir konsept evdir. İçeri adım atan ziyaretçiler, kendilerini bir yerçekimi oyununda gibi hissederken, fotoğraf tutkunları için benzersiz kareler yakalama fırsatı sunuyor.

Buca Gölet Tesisleri’nde Sıra Dışı Deneyim

Buca Gölet Tesisleri, doğal gölet manzarası, yürüyüş yolları, piknik alanları ve çocuk oyun parklarıyla İzmir’in en çok tercih edilen dinlenme noktalarından biri. Tesisin sunduğu aktiviteler arasında tırmanma duvarı, dev salıncak, zipline, survivor parkuru, trambolin ve bot turları da bulunuyor. Ancak son dönemde ziyaretçilerin en çok ilgisini çeken bölüm, fizik kurallarına meydan okuyan Ters Ev oldu.

Nasıl Gidilir?

Ters Ev, İzmir’in önemli eğlence ve rekreasyon alanlarından biri olan Buca Gölet Tesisleri’nin içinde yer alıyor. Özel araçla gelmek isteyenler İzmir Çevre Yolu (O-30) üzerinden Kaynaklar çıkışını kullanarak rahatlıkla ulaşabiliyor. Tesis içerisinde otopark alanı da bulunduğundan ziyaretçiler araçlarını güvenle park edebiliyor.

Toplu taşıma ile gelmek isteyenler için ise 177 numaralı Kaynaklar-Adatepe ESHOT hattı veya Üçkuyular Meydanı’ndan kalkan beyaz Kaynaklar dolmuşları tercih edilebiliyor.

Giriş Ücreti ve Çalışma Saatleri

İzmir Ters Ev, haftanın yedi günü ziyaretçilerini ağırlıyor. Pazartesi’den Cuma’ya 10.30 – 18.30 saatleri arasında açık olan tesis, hafta sonları ise 20.30’a kadar hizmet veriyor. Eğlenceli deneyimin bedeli ise kişi başı sadece 60 TL.

Buca Gölet Tesisleri’ndeki Ters Ev, İzmir’de farklı ve eğlenceli bir deneyim arayanlar için cazip bir alternatif sunuyor. Hem aileler hem de fotoğraf tutkunları için ilgi çekici bir destinasyon haline gelen bu yapı, özellikle bahar ve yaz aylarında şehrin eğlence rotasına renk katıyor.