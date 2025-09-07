İzmir'in Karabağlar ilçesi, bir düğün gecesinde beklenmedik bir gerginliğe sahne oldu. Sevgi Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunun çıkışında, iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek adeta bir meydan muharebesine dönüştü. Olayda yumruklar ve tekmeler havada uçuşurken, düğün sahipleri ve davetliler panik içinde kalabalığı ayırmaya çalıştı.

Kavganın başlangıcı ve yaşanan panik dolu anlar

Gecenin ilerleyen saatlerinde meydana gelen olay, düğün sırasında henüz netleşmeyen bir sebeple başlayan sözlü atışmayla başladı. İki taraf arasındaki gerilim, düğün salonu dışına taşarak fiziksel bir kavgaya dönüştü. Olay yerinde bulunan görgü tanıklarının ifadelerine göre, tartışmanın büyümesiyle birlikte salonda bulunan diğer misafirler de büyük bir şaşkınlık ve korku yaşadı. Düğün salonu kapısında yaşanan bu arbede, davetliler arasında büyük bir kargaşaya yol açtı.

Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntüler

Saldırı anları, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, iki grubun birbirine yumruk ve tekmelerle saldırdığı, bazı kişilerin ise kavgayı ayırmak için çabaladığı görülüyor. Düğün eğlencesinin bir anda şiddet olayına dönüşmesi, olaya tanıklık eden herkesi derinden etkiledi. Güvenlik güçlerinin olay yerine gelmesiyle birlikte, kavga eden gruplar güçlükle yatıştırıldı ve durum kontrol altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.