Son Mühür / Türkiye yeni yerel yönetimler yasasını konuşuyor. AK Parti’nin hazırladığı önergenin taslak metnindeki detaylar gündeme getirirken yapılması planlanan yenilikler Son Mühür TV’de masaya yatırıldı. Her hafta Son Mühür TV’de canlı yayınlanan ve moderatörlüğünü Tunç Erciyas’ın üstlendiği ‘Gündem Masası’ programında duayen gazeteci Hasan Çölmekçi ve gazeteci Yağmur Daştan, yeni yerel yönetimler yasasıyla ilgili gündeme gelen başlıkları yorumladı.

“Doğrudan teminler bile kamuya açık olsun”

Yerel yönetimler yasa tasarısı taslağı hakkında görüşlerini belirten gazeteci Hasan Çölmekçi, “Belediyeleri disipline alalım bu kadar borç içinde olmasın diye uğraşıyoruz. İhaleler konusunda taslakta gördüğüm kadarıyla güzel şeyler getirilmiş. İhalelerin şeffaf olması hepimizin istediği bir şey. Bazı belediyeler bunu naklen yayınlıyordu ama herkesin bunu bu şekilde yapabilmesi, şeffaf olması gerekir. Sadece ihalelerin değil doğrudan teminlerin bile kamuoyuna açık yapılması gerekir” diyerek önemli açıklamalarda bulundu.

“Belediyeler borç içinde olmasın diye uğraşıyoruz”

Yerel yönetimler yasa tasarısı taslağının bu şekilde uygulanması durumunda bugüne kadar yapılan eleştirilerin önüne geçileceğini söyleyen Çölmekçi, “Biz belediyeleri disipline alalım bu kadar borç içinde olmasın diye uğraşıyoruz. Büyükşehir mesela İZSU’da bütün İzmir’in suyunu ilçe belediyelerine bırakmadan kendisi çözüyor. Yol, su, çöp gibi genel yapılacaklar büyükşehirde olsun her belediye ayrı şekilde yapmasın. Bu 3 ana madde büyükşehirde olur park yapımı, yol bakımı gibi şeyler ilçe belediyesinde olabilir. Bunun yanı sıra gerçekte de ihaleler konusunda taslakta gördüğüm kadarıyla güzel şeyler getirilmiş. İhalelerin şeffaf olması hepimizin istediği bir şey. Bazı belediyeler bunu naklen yayınlıyordu ama herkesin bunu bu şekilde yapabilmesi şeffaf olması gerekir. Sadece ihalelerin değil doğrudan teminlerin bile kamuoyuna açık yapılması gerekir. Projeye giriyorlar yarım kalıyor 5 sene de bitmiyor. Kaynağını ona göre ayırdıktan sonra projeye başlayacaksın. Hemen ihalesini yapıp başlayıp bitireceksin. 2022 de tamamlanması gerekiyor diyordun 2026 ya gelmişiz hiçbir şey bitmemiş. Bunun için de bu yasa tasarısını yapılması bence önemli” diyerek tasarının önemini vurguladı.

“Yeni kentler fay haritaları incelenerek kurulmalı”

Kentsel dönüşüm başta olmak üzere görevini yerine getirmeyen belediyelere yönelik yeni tedbirler alınması, hazırlığı yetersiz projelere kaynak aktarımının sınırlandırılması ve borç yönetiminin belli kriterlere bağlanması planlanan yeni yasa taslağı üzerinden İzmir’in deprem bölgesi olma durumuna da işaret eden gazeteci Çölmekçi, “İzmir deprem bölgesi buna göre çalışmalar yapmamız gerekir. Sağlam binaları sağlam zeminlerin üzerine kurmalıyız. Üniversitelerimizi yaptığı fay haritalarımız ortada bunlara göre çalışmalar yaparak kentleri nereye taşımalı yeni kentleri nereye kurmalı bunlara bakmamız gerekli” diye konuştu.