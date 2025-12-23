Son Mühür/ Seçil Ünlü - TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi’nin 71. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Meslekte Onur Yılı Sertifika Töreni ve Yılbaşı Kokteyli, 22 Aralık 2025 tarihinde MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Emek ve mesleki birikime vefa

Etkinlikte, meslek yaşamlarında 5, 10, 15 ve 20 yılını geride bırakan Oda üyelerine, mesleğe verdikleri emek ve katkıların bir göstergesi olarak Meslekte Onur Yılı Sertifikaları takdim edildi. Sertifika töreni, meslektaşlar arasında dayanışma ve mesleki aidiyet duygusunun güçlendirildiği anlamlı bir buluşmaya sahne oldu.

Yılbaşı kokteyliyle devam etti

Sertifika töreninin ardından düzenlenen Yılbaşı Kokteyli’nde üyeler ve davetliler bir araya gelerek yeni yılı karşılamanın heyecanını paylaştı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen etkinlik, Odanın köklü geçmişi ve mesleki birikiminin birlikte kutlandığı özel bir gece olarak tamamlandı.