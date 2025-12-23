Son Mühür/ Beste Temel- İzmir’in Menemen ilçesinde devrim şehidi Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay’ı anma etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen resmi törenler, siyasi temsil düzeyi açısından tartışmaları da beraberinde getirdi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) cephesinden törene katılımın oldukça sınırlı kalması, parti tabanında ve yerel kamuoyunda dikkat çeken bir ayrıntı olarak kayıtlara geçti. İzmir gibi partinin kalesi olarak nitelendirilen bir kentte, böylesine sembolik önemi yüksek bir günde milletvekili düzeyindeki temsilin zayıf kalması, "CHP yine fire mi verdi?" sorularını gündeme taşıdı.

Siyasi katılım tartışmaları bir kez daha alevlendi

Menemen’deki anma programında CHP’yi temsil eden tek ismin, kısa süre önce DEVA partisinden istifa ederek CHP saflarına katılan İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen olması, törenin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi. İzmir’in toplamda 14 CHP milletvekili bulunmasına rağmen, alanda sadece tek bir ismin yer alması, partinin saha stratejisine yönelik eleştirilerin dozunu artırdı.

Geçmişteki eleştiriler ve saha performansı

CHP’li vekillerin yerel etkinliklerdeki performansına yönelik eleştiriler aslında yeni değil. Hatırlanacağı üzere, kentin kurtuluş günü olan 9 Eylül etkinliklerinde de benzer bir durum yaşanmış ve o dönemde de milletvekillerinin katılım seviyesi sert bir dille eleştirilmişti.

Partinin saha çalışmalarında yeterince aktif olmadığına ve halkla buluşma noktalarında zayıf kaldığına dair daha önce yapılan uyarıların, Menemen’deki bu son manzarayla birlikte yeniden doğrulanması parti içi muhalefeti de hareketlendirdi.