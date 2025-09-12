İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, MLKP Silahlı Terör Örgütü’nün faaliyetlerine yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi.

4 ilde eş zamanlı baskın

ESP (Ezilenlerin Sosyalist Partisi) ve SGDF (Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu) yapılanmaları içinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 20 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İzmir merkezli İstanbul, Gümüşhane ve Adıyaman’da saat 06.00’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli yakalandı.

Haklarında yakalama kararı bulunan 3 kişinin ise aranmasına devam ediliyor.

Yasaklı yayınlar ve dijital materyaller ele geçirildi

Şüphelilerin adreslerinde ve ESP İl Binası’nda yapılan aramalarda, mahkemece yasaklanan çok sayıda kitap ve dergi bulundu. Ayrıca cep telefonu, USB bellek, hard disk ve laptop gibi dijital materyallere de el konuldu.

Soruşturma sürüyor

Gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği öğrenildi.