Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, yerel demokrasiyi ve katılımcı yönetimi pekiştirmek amacıyla "Kent Denetçileri" adını taşıyan yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. Bu yenilikçi programla, kentlilerin kentsel çevre ve kamu hizmetlerinin izlenmesinde aktif rol alması hedefleniyor. Proje kapsamında seçilecek 20 kişi, kent yönetimine çözüm ortağı olarak dâhil olacak. Başvurular iki hafta boyunca devam edecek ve 18 yaşını doldurmuş, en az altı aydır İzmir'de ikamet eden herkes katılabilecek.

Projenin kapsamı ve uygulama alanları

Avrupa Birliği'nin IMPETUS projesi desteğiyle hayata geçirilen "Kent Denetçileri" programı, yerel yönetim ile yurttaşlar arasında köprü kurmayı amaçlıyor. Seçilecek denetçiler, çevre denetimi, veri toplama ve izleme konularında özel bir eğitimden geçecek. Bu eğitimin ardından, sahada kentsel yaşama dair çeşitli alanlarda gözlem ve veri toplama faaliyetleri yürütecekler. Projenin ilk aşaması Konak, Karşıyaka, Balçova ve Buca ilçelerinde uygulanacak. Bu pilot bölgelerdeki gözlemlerle, denetçilerin kent yönetiminin aktif bir parçası haline gelmesi ve yerel demokrasiyi güçlendirmesi bekleniyor.

Çevre ve sürdürülebilirlik hedefte

"Kent Denetçileri" projesi, çevre kirliliği, kentsel hijyen ve yeşil alanların korunması gibi kritik konulara odaklanıyor. Denetçilerin sahada edineceği verilerle, belediyenin ilgili birimlerine (İzmir Planlama Ajansı (İZPA), Zabıta Dairesi, Çevre Koruma Dairesi vb.) doğrudan bilgi akışı sağlanacak. Bu işbirliği sayesinde, kaçak yapılaşma ile mücadele ve iklim değişikliği gibi önemli konularda toplumsal farkındalığın artırılması ve çözüm süreçlerinin hızlandırılması amaçlanıyor. Proje, aynı zamanda yurttaşları, kent yaşamının sürdürülebilirliği konusunda pasif gözlemciler olmaktan çıkarıp, aktif birer aktör haline getirmeyi hedefliyor.

Başvurular, "Sen de İzmir’in geleceği için kent denetçisi olmak ister misin?" çağrısıyla https://www.izmir.bel.tr/tr/YurttasAkademisi adresi üzerinden yapılabiliyor. Seçilen denetçiler, yalnızca bir aylık bir süre boyunca yarı zamanlı olarak istihdam edilecek olsalar da, bu uygulamanın kent yönetişimi için yenilikçi bir model oluşturması ve gelecekte benzer projeler için bir öncü olması bekleniyor.