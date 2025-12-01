Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) tarafından yayımlanan ‘Dünyanın En Büyük 100 Savunma Şirketi’ listesine ilk kez dahil oldu. Geçtiğimiz yıl 102’nci sırada yer alan MKE, 2024 değerlendirmesinde 9 sıra birden yükselerek 93’üncü sıraya yerleşti.

2024 satış geliri 1,21 milyar dolar olarak kaydedildi

SIPRI’nin hazırladığı raporda MKE’nin silah ve askeri hizmet satış gelirleri 2024 yılında 1,21 milyar dolar olarak açıklandı. Bu veri, şirketin küresel ölçekte büyüme ivmesini koruduğunu ve ihracat kapasitesini artırdığını ortaya koydu.

Peş peşe iki küresel listede ilk 100 başarısı

MKE, birkaç ay önce yayımlanan “Defense News Top 100” listesine de girerek uluslararası savunma sanayi sıralamalarında önemli bir yer edinmişti. SIPRI listesinde de ilk 100’e girmesiyle birlikte MKE’nin başarıları küresel ölçekte ikinci kez tescillenmiş oldu.

Türk savunma sanayisinin yükselen gücü

Başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere birçok uluslararası paydaşa ürün ve hizmet sunan MKE, ileri mühendislik kabiliyeti, yüksek teknolojiye dayalı üretim altyapısı ve geniş tecrübesiyle dikkat çekiyor. Şirket, hem yerli hem de küresel pazarda Türkiye’nin savunma sanayi alanındaki yükselişine katkı sağlamaya devam ediyor.

Türkiye, küresel savunma pazarında konumunu güçlendiriyor

Milli ve bağımsız savunma sanayi hedefi doğrultusunda stratejik adımlar atan Türkiye, MKE gibi öncü kuruluşların katkısıyla uluslararası rekabette daha güçlü bir konuma ilerliyor. Her yıl listelerde yükselen Türk şirketleri, küresel savunma pazarında ülkenin ağırlığını artırıyor.