Son Mühür- DenizBank kullanıcıları, yaklaşık üç saattir mobil bankacılık uygulaması üzerinden EFT ve havale işlemlerinin yapılamadığını bildiriyor. Uygulamada “İşleminizi şu an gerçekleştiremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.” uyarısı çıkıyor.

Kullanıcılardan art arda şikayet geliyor

Sosyal medya platformlarında çok sayıda kullanıcı, işlemlerin “tamamlandı” olarak görünmesine rağmen alıcıya ulaşmadığını belirtiyor. Aynı zamanda gönderim sonrası hesap bakiyesinin değişmemesi de kafa karışıklığı yaratıyor.

Sorunun teknik aksaklıktan kaynaklandığı düşünülüyor

Bankadan henüz resmi bir açıklama yapılmazken, aksaklığın sistemsel bir arızadan kaynaklandığı tahmin ediliyor. Mobil bankacılık sistemlerinde yoğunluk veya teknik bakım süreçleri zaman zaman bu tür sorunlara yol açabiliyor.

“İşlem gitti ama para yok”

Kullanıcılar, yaptıkları işlemin işlem geçmişinde görünmesine rağmen paranın ne karşı tarafa geçtiğini ne de hesaplarından eksildiğini ifade ediyor.

Müşteri Hizmetlerinde yoğunluk

Mağdur olan vatandaşlar sorunlarını çözmek için Müşteri Hizmetleri'ne bağlandıklarında sistemde bir sorun olduğunu ve yaklaşık iki saat sonra tekrar denemeleri gerektiğini belirtiyor.