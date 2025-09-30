Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) öncülüğünde, vatandaşların kişisel verilerini hedef alan yasa dışı sorgulama sistemlerine yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında 5 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon sırasında 9 internet sitesi de erişime kapatıldı.

Operasyon ortakları ve kapsamı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, MİT’in koordinasyonunda Jandarma Genel Komutanlığı, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) iş birliğiyle operasyon gerçekleştirildi.

İstanbul, Şanlıurfa, İzmir ve Kütahya’da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, yasa dışı sorgu sistemlerinin yöneticileri ve geliştiricilerinin de aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden Y.Z.H., B.K. ve M.Ş. tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kişisel veriler yurt dışına aktarılıyordu

USOM’un teknik desteğiyle, şüphelilerin siber altyapıları ve faaliyetleri tespit edildi. MASAK’ın yürüttüğü mali incelemeler sonucunda ise örgütün yasa dışı gelir kaynakları ve para trafiği ortaya çıkarıldı. Yapılan incelemelerde, ele geçirilen kişisel verilerin casusluk amacıyla yurt dışındaki bağlantılara aktarıldığı belirlendi.

Yasa dışı sorgu sistemlerine erişim kesildi

Operasyon kapsamında 'Sowix', 'Ondex' ve 'EmreQuery' gibi yasa dışı sorgu panellerinin bulunduğu toplam 9 internet sitesi erişime kapatıldı. Şüphelilerin iletişim kurduğu Telegram grupları ve kanalları da güvenlik güçlerince ele geçirilerek kapatıldı. Yetkililer, bu platformlarda “siber casusluk ve yasa dışı sorgu sistemleriyle mücadelede kararlılık” mesajı paylaştı.